La Televisión Pública no transmitirá el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Así lo confirmó el Gobierno, que señaló que la medida responde a una cuestión económica: “no gastar siete millones de dólares en fútbol”.
El Gobierno no comprará los derechos del Mundial 2026 para la TV Pública
Se trata de la primera vez en 52 años que el canal estatal no transmitirá el torneo. El Gobierno justificó la decisión en motivos económicos y aclaró que aún tiene tiempo hasta diciembre para revertirla.