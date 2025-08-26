El Gobierno no comprará los derechos del Mundial 2026 para la TV Pública

La decisión rompe una racha de 52 años de transmisiones ininterrumpidas iniciada en 1974, cuando el canal estatal televisó el Mundial de Alemania. En la edición de 1970, la primera emitida en el país, la cobertura estuvo a cargo de un medio privado.

En diferentes ediciones, la TV Pública llegó a transmitir la totalidad de los partidos o una parte de ellos, como ocurrió en Qatar 2022. En aquel torneo, el desembolso fue de unos 10 millones de dólares, a los que se sumaron los costos operativos por el traslado de periodistas y técnicos. No obstante, el canal registró ingresos publicitarios cercanos a 12 millones de dólares, aunque un 20% provinieron de aportes de fondos provinciales y organismos estatales.