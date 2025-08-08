"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > boxeador

El boxeador argentino Mirco Cuelo, campeón del mundo

El boxeador santafesino se impuso por nocaut técnico en el segundo round ante el 'Chakal' Ríos y conquistó el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

El boxeador argentino Mirco Cuello (16-0/ 13 KO) hizo historia en Libia: aplastó por KOT2 al mexicano Sergio Ríos (19-1/ 7 KO) y conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De esta manera, Argentina tiene otro campeón del mundo en la actualidad: se suma al Pumita Martínez.

El boxeador santafesino, de 24 años, lo pasó por arriba al mexicano. La paridad en el combate duró apenas dos minutos. Antes del cierre del primer round, logró tirar al "Chakal", quien sobrevivió y salió al segundo asalto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1953930480069251306&partner=&hide_thread=false

Mirco Cuello lo tiró de nuevo y, poco después de que su rival se puso de pie, dio el golpe de gracia con un espectacular gancho al hígado: una categórica y soberbia definición para consagrarse campeón del mundo.

Te puede interesar...

Con este triunfo, el santafesino conquistó el título mundial interino de la AMB de la categoría pluma. Es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad (junto a Fernando "el Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca) y es el 43°° en toda la historia del boxeo nacional.

Nick Ball, ¿el próximo desafío de Mirco Cuello?

Mirco Cuello, flamante campeón mundial interino pluma de la AMB, quedó apenas a un escalón de Nick Ball (22-0-1/ 13 KO), el campeón regular de la entidad. El británico se medirá con Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. ¿Será su próximo rival?

Josué Agüero se consagró en Libia

El boxeador argentino mantuvo el invicto y se consagró campeón Gold Superpluma de la Asociación Mundial al Boxeo, tras derrotar al mexicano Diego Alemán, por decisión unánime.

image

Por otra parte, otro argentino protagonizó un polémico combate. La pelea entre Mike Pérez y Christian Luis terminó en fallo sin decisión luego de que el cubano lanzara un golpe después de la campana del cuarto asalto al argentino. El argentino no pudo continuar y todo terminó en No Contest.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar