El boxeador argentino Mirco Cuelo, campeón del mundo

Con este triunfo, el santafesino conquistó el título mundial interino de la AMB de la categoría pluma. Es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad (junto a Fernando "el Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca) y es el 43°° en toda la historia del boxeo nacional.

Nick Ball, ¿el próximo desafío de Mirco Cuello?

Mirco Cuello, flamante campeón mundial interino pluma de la AMB, quedó apenas a un escalón de Nick Ball (22-0-1/ 13 KO), el campeón regular de la entidad. El británico se medirá con Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. ¿Será su próximo rival?

Josué Agüero se consagró en Libia

El boxeador argentino mantuvo el invicto y se consagró campeón Gold Superpluma de la Asociación Mundial al Boxeo, tras derrotar al mexicano Diego Alemán, por decisión unánime.

Por otra parte, otro argentino protagonizó un polémico combate. La pelea entre Mike Pérez y Christian Luis terminó en fallo sin decisión luego de que el cubano lanzara un golpe después de la campana del cuarto asalto al argentino. El argentino no pudo continuar y todo terminó en No Contest.