Dibu Martínez, otra vez nominado al premio mejor arquero del mundo

El Dibu Martínez volverá a competir por el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo. La figura de la Selección argentina ya lo ganó en 2023 y 2024.

El argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.

El futbolista de la Selección argentina buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.

Dibu Martínez.png

Los rivales de Dibu en su categoría:

  • Alisson Becker, Liverpool, de la Premier League
  • Yassine Bono, Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí,
  • Lucas Chevalier, Lille O. S. C. de la Ligue 1,
  • Thibaut Courtois, Real Madrid, de la Primera División de España.
  • Gianluigi Donnarumma, París Saint-Germain de la de la Ligue 1.
  • Jan Oblak, de Atlético de Madrid, de la Primera División de España.
  • David Raya, Arsenal F. C, de la Premier League.
  • Matz Sels, Nottingham Forest F. C. de la Premier League
  • Yann Sommer, de Inter de Milán de la Serie A.

Balón de Oro 2025: fecha, horario y sede de la ceremonia

La revista France Football entregará el Balón de Oro en la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.

Cómo se vota en el Balón de Oro: criterios y participantes

El Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del fútbol, se rige por un sistema de votación que busca la opinión de expertos de todo el mundo. Actualmente, un grupo selecto de periodistas deportivos tiene en sus manos la decisión. Estos profesionales, provenientes de los países mejor posicionados en el ranking de la FIFA, son los encargados de analizar a los nominados.

Los criterios de votación se centran en tres pilares fundamentales: el rendimiento individual del jugador a lo largo de la temporada, los títulos y logros colectivos conseguidos con su club y su selección, y, finalmente, su “fair play” o juego limpio.

Cada periodista vota por sus cinco jugadores favoritos, otorgándoles puntos que van de 6 al primero, 4 al segundo, y así sucesivamente. Al final, el jugador que acumula la mayor cantidad de puntos se alza con el trofeo dorado.

Este sistema, afinado a lo largo de los años, busca que el Balón de Oro sea un reflejo justo del desempeño en la temporada, premiando la excelencia individual y colectiva con el juicio de quienes observan el fútbol desde una perspectiva profesional y global.

FUENTE: TN

