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Buena cosecha sanjuanina en el Torneo Apertura de tiro

La Selección sanjuanina de tiro viajó a Buenos Aires para disputar el Torneo Apertura en el Tiro Federal Argentino. Consiguieron medallas de oro y de plata.

El seleccionado sanjuanino de tiro participó del Torneo Apertura 2026, disputado en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, un evento de carácter nacional que reunió a más de 120 tiradores de todo el país.

La delegación sanjuanina logró importantes resultados en distintas disciplinas, marcando un arranque positivo en la primera fecha nacional del calendario 2026. Los representantes Lara Méndez y Mario Riveros subieron al podio y obtuvieron destacadas ubicaciones frente a competidores de alto nivel.

Resultados de Mario Riveros

  • Medalla de Plata en Carabina Tendido, categoría Libre.
  • Medalla de Oro en Modalidad 3 Posiciones, categoría Veteranos.
  • Clasificación a la Final Olímpica en la disciplina mayor del Tiro Olímpico, finalizando en la séptima posición.
  • Medalla de Oro en Carabina Neumática 10 metros, categoría Veteranos.

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Resultados de Lara Mendez

  • Cuarto puesto en la disciplina Pistola Neumática, logrando una sólida actuación en una de las pruebas más competitivas del torneo.

La participación del seleccionado sanjuanino reafirma el buen nivel deportivo de la provincia y su presencia constante en los principales eventos nacionales, consolidando el trabajo y la preparación de sus atletas.

Resultados

50 metros Rifle tendido Open individual

1° Alexis Eberhardt 618,6 puntos

2° Mario Riveros 619,9 puntos

3° Marcelo Zoccali 616,6 puntos

50 metros Rifle tres posiciones hombre veterano

Clasificación

1° Mario Riveros 561-20x

2° Ramón Rodríguez 490-6x

Final

7° Mario Riveros

10 metros Rifle de aire hombre veterano

Clasificación

1° Mario Riveros 591.3

2° Ramón Rodríguez 555.5

10 metros pistola de aire mujer mayor

4ª Lara Mendez (San Juan) 527-10x

La próxima competencia nacional será el Torneo Vendimia en Mendoza el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril.

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