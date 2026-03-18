Buena cosecha sanjuanina en el Torneo Apertura de tiro

Resultados de Lara Mendez

Cuarto puesto en la disciplina Pistola Neumática, logrando una sólida actuación en una de las pruebas más competitivas del torneo.

La participación del seleccionado sanjuanino reafirma el buen nivel deportivo de la provincia y su presencia constante en los principales eventos nacionales, consolidando el trabajo y la preparación de sus atletas.

Resultados

50 metros Rifle tendido Open individual

1° Alexis Eberhardt 618,6 puntos

2° Mario Riveros 619,9 puntos

3° Marcelo Zoccali 616,6 puntos

50 metros Rifle tres posiciones hombre veterano

Clasificación

1° Mario Riveros 561-20x

2° Ramón Rodríguez 490-6x

Final

7° Mario Riveros

10 metros Rifle de aire hombre veterano

Clasificación

1° Mario Riveros 591.3

2° Ramón Rodríguez 555.5

10 metros pistola de aire mujer mayor

4ª Lara Mendez (San Juan) 527-10x

La próxima competencia nacional será el Torneo Vendimia en Mendoza el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril.