Japón goleó a España y se quedó con el primer lugar de la zona C. Mitazawa (2), Ueki y Tanaka anotaron los goles de las asiáticas para ganarle el mano a mano a las europeas que terminaron en el segundo puesto.

Este martes se definirán los grupos E y D. A las 4, hora argentina, se medirán Portugal vs. Estados Unidos y Vietnam vs. Países Bajos. A las 8 será el turno de China vs. Inglaterra y Haití vs. Dinamarca.