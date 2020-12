Oriana Sabatini habló de los rumores de embarazo

“Yo soy clásica, así que hasta que no me case, no voy a tener un baby”, le explicó Oriana Sabatini a Ángel de Brito, quien enseguida aprovechó para preguntarle sobre un posible casamiento. “Antes estaba más intensa con ese tema. Ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”, admitió la hija de Catherine Fulop.

“A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés", comentó la actriz en su charla con Ángel de Brito dejando en evidencia que por ahora no hay planes de casamiento con Paulo Dybala. Y luego agregó: “Necesito dar un par de pasos antes de dar ese paso tan importante”.

La reacción de Oriana Sabatini cuando Ángel de Brito le preguntó sobre un posible embarazo

Fuente: telebajocero