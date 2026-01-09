Venezuela en el centro del tablero: Trump, el Senado y una disputa histórica

La disputa por el poder militar

Trump sostuvo que la resolución “obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos” y afirmó que limita su autoridad como Comandante en Jefe, al tiempo que reiteró su histórica postura crítica sobre la Ley de Poderes de Guerra, a la que calificó como “inconstitucional” y contraria al Artículo II de la Constitución.

La medida aprobada por el Senado no tiene efectos inmediatos, ya que debe ser tratada por la Cámara de Representantes y luego promulgada por el propio presidente. Trump adelantó que vetará cualquier intento de restringir sus facultades, lo que obligaría al Congreso a reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para revertirlo, un escenario considerado poco probable.

Desde la Casa Blanca sostienen que las acciones recientes en la región se encuadran dentro de operativos de seguridad y lucha contra el narcotráfico, reforzados por la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Desde sectores críticos, en cambio, remarcan que cualquier acción militar en el exterior debería contar con autorización legislativa.

Venezuela, narcotráfico y un tablero que se reconfigura

Las tensiones se profundizaron tras operaciones recientes en el Caribe y declaraciones del propio Trump sobre Venezuela, México y la seguridad regional. En las últimas horas, el mandatario también volvió a apuntar contra los cárteles mexicanos, al afirmar que “vamos a atacar por tierra” y que esas organizaciones “controlan México”, aunque sin respaldar sus dichos con datos oficiales.

En ese marco, Trump se refirió a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una mujer excelente”, aunque aseguró que “tiene miedo” de enfrentar a los grupos del narcotráfico. Además, vinculó el problema de las drogas con cifras alarmantes de muertes en Estados Unidos, sin presentar estadísticas formales que respalden esas afirmaciones.

El futuro venezolano y el rol de María Corina Machado

En relación con Venezuela, Trump dejó definiciones que generaron impacto. Señaló que, tras los últimos acontecimientos, Estados Unidos analiza un proceso de reconstrucción de la industria petrolera del país caribeño y deslizó que no considera viable avanzar en elecciones en el corto plazo.

“Tenemos que reconstruir el país. No podemos tener elecciones ahora”, afirmó en declaraciones a la cadena FOX, reforzando la idea de que el foco estaría puesto primero en la recuperación económica y energética.

En ese contexto, también confirmó que recibirá en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia. Aunque en un primer momento se mostró crítico del reconocimiento, luego rectificó su postura y aseguró que espera su visita “en los próximos días”.

Con Venezuela en el centro del tablero, un Senado que busca marcar límites y un presidente decidido a avanzar sin concesiones, el mundo observa con atención un escenario que promete nuevas definiciones sobre poder, seguridad y geopolítica global.