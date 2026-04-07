“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistan, en las que me pidieron que detuviera el ataque de esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas…” posteaba Donald Trump en su red social Truth Social confirmando la medida del alto al fuego.
Trump anunció un alto al fuego por dos semanas contra Irán
A través de su red social el primer mandatario de los Estados Unidos confirmó la suspensión del ataque previsto para la noche del martes.