Trump anunció un alto al fuego por dos semanas contra Irán

La decisión surge luego de la intervención de Pakistán con el pedido para evitar una escalada militar de gran magnitud luego de las declaraciones del presidente de los Estado Unidos de “destruir un país”.

En las horas previas al anuncio, las fuerzas de Estados Unidos intensificaron sus ataques dentro del territorio iraní, alcanzando puentes tanto ferroviarios como viales, un aeropuerto y una planta petroquímica. También se registraron bombardeos en la isla de Kharg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Como respuesta, Teherán dio por terminada su autocontención y afirmó haber llevado a cabo nuevos ataques contra un buque y un complejo petroquímico en Arabia Saudita.