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Trump anunció un alto al fuego por dos semanas contra Irán

A través de su red social el primer mandatario de los Estados Unidos confirmó la suspensión del ataque previsto para la noche del martes.

“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistan, en las que me pidieron que detuviera el ataque de esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas…” posteaba Donald Trump en su red social Truth Social confirmando la medida del alto al fuego.

La decisión surge luego de la intervención de Pakistán con el pedido para evitar una escalada militar de gran magnitud luego de las declaraciones del presidente de los Estado Unidos de “destruir un país”.

En las horas previas al anuncio, las fuerzas de Estados Unidos intensificaron sus ataques dentro del territorio iraní, alcanzando puentes tanto ferroviarios como viales, un aeropuerto y una planta petroquímica. También se registraron bombardeos en la isla de Kharg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Como respuesta, Teherán dio por terminada su autocontención y afirmó haber llevado a cabo nuevos ataques contra un buque y un complejo petroquímico en Arabia Saudita.

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