Papa Francisco: "El problema somos los argentinos"

Más allá de eso, defendió a la Argentina ante la pregunta de una joven que participaba del episodio. "Entiendo cuando hablas de la lucha diaria por tener un país mejor, pero tenemos un país muy bonito, muy bonito", le respondió Francisco. Pero después utilizó el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar para solventar su postura respecto de la creencia de los argentinos de arreglar las cosas fácil.

"Mira el último mundial, los partidos contra Holanda y contra Francia. Con Holanda al inicio, el primer tiempo, era 2 a 0, bellísimo. Pero ¿qué hicieron los argentinos? (Dijeron) 'ya ganamos', y al final ganaron por un penal", recordó. Y siguió: "Con Francia, (iba) 3 a 1. (Dijeron) ‘ya ganamos’. Pero faltaba el segundo tiempo, y al final ganaron por un penal".

"Hay que mirar el final del camino"

En esa línea, el Papa insistió con que "creemos que la cosa termina porque nos cansamos en el camino y nos frenamos a mitad", y exhortó: "Adelante, siempre hay que mirar el final del camino".

Para cerrar, el Sumo Pontífice contó la historia de dos ángeles que le mandaron una queja a Dios porque le había dado a la Argentina todas las riquezas.

"Le dijeron 'tú, padre eterno, sos injusto, porque a todos nosotros nos has dado una cosa de riqueza, ya sea el campo, las vacas, la minería, o la pesca. Pero a los argentinos les has dado todo. Porque la Argentina en rica en pesca, en minerales'. Y el eterno padre dicen que respondió: 'Me di cuenta de eso y para balancear les di los argentinos'", concluyó Francisco.

El podcast del Papa junto a los jóvenes ocurrió en vista de la Jornada Mundial de la Juventud. "La Iglesia es Iglesia cuando está en camino. Por el contrario, es una secta religiosa encerrada en sí misma. Muchas veces, en la Iglesia hay luchas de pequeños grupos, unos contra otros. Cuando una diferencia se convierte en partido, esto mata la unidad.... No todos somos uniformes en la Iglesia y esta es la grandeza", dijo.