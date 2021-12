Nueva York: prohíben el ingreso de trabajadores no vacunados

"Nuestra mejor defensa es vacunar a todos y los decretos han funcionado. Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, la Covid es mala para nuestra salud, pero también es mala para los negocios", aseguró hoy el alcalde demócrata Bill de Blasio en conferencia de prensa.

"Y si queremos evitar los cierres, y creo que debemos hacerlo, necesitamos más personas vacunadas", enfatizó el funcionario al defender la medida, informó la cadena de noticias CNN.

El decreto establece que las empresas deben exhibir "en un lugar visible" un letrero que afirme que cumplen con la regla, según el decreto de la ciudad.

En tanto, los trabajadores que solo hayan recibido una inyección deberán recibir una segunda dentro de los 45 días.

Si bien las empresas no están obligadas a disciplinar o despedir a los trabajadores que no cumplen con los requisitos, sí deben mantenerlos fuera del lugar de trabajo, y la que no cumpla con esta nueva disposición podría enfrentar multas a partir de 1.000 dólares, aunque De Blasio anticipó que será el último recurso.

Esta nueva medida del Gobierno municipal se produce en momentos en que los casos de coronavirus se disparan en todo Estados Unidos, pero en particular en la ciudad de Nueva York, donde el promedio de casos diarios de covid-19 aumentó 644% en las últimas dos semanas a 19.268%, informó el diario The New York Times, que citó su propia base de datos.

Sin embargo, algunos dueños de comercios y trabajadores ya trabajan en una estrategia legal para anular el decreto, precisó Louis Gelormino, un abogado de Staten Island.

De acuerdo con el abogado, el Gobierno viola los derechos constitucionales de los dueños de negocios y trabajadores y no tiene autoridad para imponer a las empresas del sector privado requisitos sobre la vacunación, aunque ya existen para restaurantes, bares, teatros, gimnasios y otros lugares cerrados.

De todos modos, no está claro si el alcalde electo, Eric Adams, quien asumirá el cargo el 1 de enero próximo, mantendrá o cambiará el mandato.

En tanto, el viernes último, las autoridades del estado de Nueva York redujeron de 10 a cinco días el período que los trabajadores de la salud que deben permanecer aislados tras contraer coronavirus, si están completamente vacunados, si no tienen síntomas o si disminuyen y si usan máscaras en el trabajo.

“No se trata de enviar al trabajo a las personas que están enfermas. Las personas que están enfermas, en todo momento, no deben estar en el trabajo, y en estos momentos en particular”, afirmó hoy la comisionada de Salud del estado, Mary Bassett, en una conferencia de prensa.

El estado marcó un nuevo récord de casos diarios durante la jornada de Nochebuena, con 49.708 infecciones, según datos publicados el domingo por la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

"La vacuna es la mejor herramienta que tenemos para mantenernos seguros a nosotros mismos ya nuestros seres queridos mientras nos acercamos al nuevo año", enfatizó Hochul en un comunicado.