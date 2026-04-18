Irán volvió a restringir el estrecho de Ormuz y criticó a EE.UU. por el bloqueo

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Horas antes, según informó el diario AS de España, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúan las restricciones estadounidenses sobre los puertos del país. "Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", afirmó en X. Además, señaló que el tránsito marítimo se realizará únicamente por "rutas designadas y con autorización de Irán.

Qalibaf cuestionó las declaraciones de Trump al asegurar que hizo "afirmaciones falsas" sobre esta vía estratégica. "Con estas mentiras no ganaron la guerra y tampoco lograrán nada en las negociaciones", afirmó. En ese marco, subrayó que las condiciones de paso dependerán de "la realidad sobre el terreno, no de las redes sociales".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que se permitirá el paso de todos los barcos comerciales. Sin embargo, posteriormente, el portavoz del ministerio, Ismail Bagaei, matizó que solo podrán transitar por las rutas establecidas por Irán y bajo su coordinación.