Irán volvió a restringir el estrecho de Ormuz y criticó a EE.UU. por el bloqueo
Este anuncio se realizó pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el bloqueo se mantendría "plenamente en vigor" hasta que Teherán lograra un acuerdo con Washington.
Irán revirtió rápidamente su decisión de reabrir el estrecho de Ormuz y reinstauró restricciones en esta vital ruta marítima el pasado sábado, en respuesta a las declaraciones de Estados Unidos sobre el bloqueo.
El comando militar conjunto de Irán indicó que "el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior... bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas". Además, advirtió que seguirá obstaculizando el tránsito por esta vía hasta que se levante el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.
Este anuncio se realizó pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el bloqueo se mantendría "plenamente en vigor" hasta que Teherán lograra un acuerdo con Washington, que incluya aspectos relacionados con su programa nuclear. "El control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión de las Fuerzas Armadas", declaró en un comunicado el teniente coronel Ebrahim Zolfagari.
Horas antes, según informó el diario AS de España, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúan las restricciones estadounidenses sobre los puertos del país. "Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", afirmó en X. Además, señaló que el tránsito marítimo se realizará únicamente por "rutas designadas y con autorización de Irán.
Qalibaf cuestionó las declaraciones de Trump al asegurar que hizo "afirmaciones falsas" sobre esta vía estratégica. "Con estas mentiras no ganaron la guerra y tampoco lograrán nada en las negociaciones", afirmó. En ese marco, subrayó que las condiciones de paso dependerán de "la realidad sobre el terreno, no de las redes sociales".
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que se permitirá el paso de todos los barcos comerciales. Sin embargo, posteriormente, el portavoz del ministerio, Ismail Bagaei, matizó que solo podrán transitar por las rutas establecidas por Irán y bajo su coordinación.