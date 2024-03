Francisco pidió la liberación de rehenes en la misa de Pascua

El Vaticano medió para el intercambio de prisioneros en los primeros meses de la invasión de Rusia en Ucrania, pero posteriormente la misión diplomática de la Santa Sede se estancó. Francisco nombró al cardenal, Matteo Zuppi, para que se ocupase de una misión de mediación sobre todo humanitaria, para tratar de lograr la vuelta de los chicos ucranianos deportados a Rusia, entre otras misiones, pero por el momento no hubo resultados.

El reclamo de Francisco: “No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuerte en Europa”

Francisco reclamó en su bendición urbi et orbi que no se permita “que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo”: “La guerra es siempre un absurdo y una derrota. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme, la paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón”.

Las frases más destacadas del Papa Francisco en su mensaje de Pascuas

“Mi pensamiento se dirige a víctimas de tantos conflictos, comenzando por Israel, Palestina y Ucrania”.

“Invito a respetar principios del derecho internacional y hago votos por intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania”.

“Que se garantice posibilidad de acceso a ayudas humanitarias a Gaza, liberación de rehenes y alto al fuego en la Franja”.

“La guerra es siempre un absurdo, una derrota, no permitamos que los vientos de guerra soplen cada vez más fuerte en Europa y el Mediterráneo”.

“La paz no se construye nunca con las armas”.

“Que en Haití cese cuanto antes la violencia que lacera y ensangrienta y pueda progresar en el camino de la democracia y la fraternidad”.