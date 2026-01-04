Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

“Cuando corresponda, estas restricciones se levantarán. Por favor, contacten directamente con sus aerolíneas si su vuelo se ha visto afectado. Que Dios bendiga al presidente Trump y a las fuerzas armadas de Estados Unidos”, escribió Duffy antes de dar la información actualizada.

Durante la madrugada, Estados Unidos lanzó un ataque sobre varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron posteriormente trasladados, por mar y aire, hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por cargos de narcotráfico, entre otros.

Como consecuencia, las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe este sábado. La medida afectó a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.

JetBlue informó la cancelación de al menos 215 vuelos debido al cierre del espacio aéreo para operaciones militares. Puerto Rico fue el destino más afectado, con al menos 357 vuelos cancelados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, se cancelaron otros 89 vuelos, muchos de ellos operados por la aerolínea neerlandesa KLM.

La restricción aérea reforzó el impacto regional del conflicto y explicó, en parte, la cancelación masiva de vuelos desde Miami hacia el Caribe, ya que muchas rutas comerciales dependen de corredores cercanos al espacio aéreo venezolano.

De forma paralela, la plataforma de rastreo Flightradar24, que monitorea vuelos en tiempo real, reportó que no hubo ningún avión comercial sobrevolando Venezuela, lo que confirmó el aislamiento aéreo casi total del país durante las operaciones estadounidenses. El vacío en los radares mostró la magnitud del operativo y la cautela de las aerolíneas internacionales frente a una situación inédita en la región.

En el Aeropuerto Internacional de Miami, las cancelaciones de vuelos hacia el Caribe y rutas regionales generaron largas filas, consultas constantes a aerolíneas y reprogramaciones de último momento. Muchos pasajeros eran residentes latinos con viajes familiares, laborales o de conexión internacional, lo que amplificó el impacto logístico y emocional en una población estrechamente vinculada a lo que ocurre en Venezuela.

Las aerolíneas y autoridades aeroportuarias advirtieron que podrían producirse nuevos ajustes o cancelaciones en función de la evolución de la situación de seguridad regional y las decisiones de los gobiernos involucrados.

Donald Trump: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”

La incertidumbre entre los pasajeros de vuelos cancelados y reprogramados aún está activa tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, en una conferencia de prensa, sostuvo: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”.

El mandatario elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo en Caracas. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".