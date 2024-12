Caída mundial de ChatGPT: millones de usuarios afectados

En el caso de la página, los usuarios presentaron problemas para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. En la app, ChatGPT muestra el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En Argentina, el 88% de las fallas son de la aplicación y el porcentaje restante del sitio web, de acuerdo con la plataforma mencionada. En el caso de España, el 89% de los errores reportados provienes de la aplicación y el resto de la página.