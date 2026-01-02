Bolsonaro volvió a prisión tras una semana en el hospital

Bolsonaro, de 70 años, dejó el hospital DF Star, de la capital brasileña, donde estuvo internado durante ocho dias, lapso en el cual fue intervenido en cuatro ocasiones para corregir una hernia inguinal y por un problema en el diafragma.

El retorno de Bolsonaro a la cárcel se concretó esta tarde, unas horas después de que el Supremo Tribunal rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria para el líder de derecha por motivos humanitarios.