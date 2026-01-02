El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el jueves el alta y poco después reingresó en la celda de la Policía Federal, en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por su participación en un golpe de Estado en perjuicio de Luiz Inacio Lula Da Silva, su sucesor y actual mandatario de la nación sudamericana.
Bolsonaro volvió a prisión tras una semana en el hospital
