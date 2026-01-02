Donald Trump negó versiones sobre su estado de salud

Asimismo, reconoció padecer insuficiencia venosa crónica, aunque admitió haber abandonado el uso de medias de compresión por resultarle incómodas. Respecto a los estudios cardiovasculares realizados en octubre, el capitán de la Marina y médico personal, Sean Barbabella, confirmó que una tomografía computarizada no reveló anomalías y que, según análisis de inteligencia artificial, la "edad cardíaca" del presidente equivale a la de una persona de 65 años.

A pesar de los informes oficiales que califican su salud como "excepcional", colaboradores cercanos mencionaron signos de envejecimiento, como una mayor fragilidad en la piel y la necesidad de elevar la voz en reuniones privadas para que el mandatario escuche con claridad.

Trump, por su parte, insistió en que su única actividad física es el golf, calificando de "aburridas" otras formas de ejercicio, y mantiene una dieta que incluye frecuentemente comida rápida, factores que contrastan con los protocolos médicos habituales para su rango etario.