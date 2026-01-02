En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó las crecientes especulaciones sobre su condición física y mental a los 79 años. El presidente rechazó tajantemente las versiones que indican dificultades auditivas o episodios de somnolencia durante actos oficiales, asegurando que su energía se debe a una herencia genética privilegiada.
Donald Trump negó versiones sobre su estado de salud
El presidente Trump, de 79 años, minimizó los rumores sobre su salud y detalló sus hábitos médicos, incluyendo el uso de aspirina y su rechazo al ejercicio.