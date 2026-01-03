El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos” la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
San Juan 8 > Mundo > Estados Unidos
Así fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país.