Amenazas y alerta en el Golfo: así sigue la guerra entre Irán, Israel y EE.UU.

Ataques iraníes y tensión regional

Mientras tanto, Irán respondió con nuevos ataques en distintos puntos de la región. Durante la última jornada se registraron bombardeos contra objetivos vinculados a Israel y sus aliados. Entre ellos, ataques contra el aeropuerto de Dubái y una planta desalinizadora en Baréin, además de operaciones contra activos estadounidenses en el Golfo.

En Dubái, un ciudadano pakistaní murió luego de que metralla de un dron interceptado cayera sobre su vehículo, según informaron autoridades locales.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado un buque petrolero con bandera de las Islas Marshall, al que identificó como un activo estadounidense.

Las autoridades iraníes también lanzaron nuevas advertencias sobre la seguridad marítima en la región. Un vocero militar aseguró que los “buques enemigos” que ingresen al Golfo acabarán “en el fondo del mar”, en referencia a embarcaciones vinculadas a Israel o Estados Unidos.

Teherán también anunció que solo atacará barcos de Israel y de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Daños en Israel y alerta en la región

En paralelo, medios locales informaron daños en Tel Aviv tras un nuevo ataque iraní contra territorio israelí.

La escalada militar también generó preocupación en otros países de la región. Qatar elevó su nivel de alerta y envió mensajes a los teléfonos móviles de la población recomendando permanecer en sus hogares como medida preventiva.

Mientras tanto, Reino Unido reforzó su cooperación militar con Estados Unidos y permitirá el uso de bases británicas para operaciones defensivas.

Posiciones de los líderes internacionales

En medio del conflicto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva continuará. “Continuaremos con toda la fuerza”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Israel está cambiando “el rostro de Oriente Medio”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su intención de impulsar un cambio político en Irán. “No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto. Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra”, afirmó el mandatario.

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que viajará a Chipre para reforzar la seguridad regional y coordinar acciones con líderes europeos ante la creciente tensión.

En medio de la escalada militar, medios iraníes informaron que el país habría elegido a un nuevo líder supremo, aunque hasta el momento no se reveló su identidad. La noticia agrega un nuevo elemento de incertidumbre política en un escenario marcado por la guerra y la presión internacional.