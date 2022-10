Lopilato cambió de look y esta fue la reacción en las redes

Pronto, el posteo se llenó de comentarios positivos. “Mia Colucci is back”, “¿Y por qué parecés de 17?”, le escribieron en relación a su papel en Rebelde Way. Lo cierto es que no es la primera vez que la esposa de Michael Bublé busca cambiar su estilismo aunque de base, suele tener un estilo más clásico. Se trata de pequeños retoques que la llevan a lucir distinta, y este claramente es uno de esos casos.