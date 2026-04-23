La vallista Julieta Molina, campeona argentina de marcha en 10K

Ya de regreso en San Juan, la representante del Club ADN Valle Fértil, comentó: “Ha sido un Campeonato Nacional muy grato, agradable y de gran nivel, con presencia de figuras altamente importantes del presente atlético argentino. La verdad es que me encuentro muy feliz por volver a competir y reencontrarme con el ambiente del atletismo nacional. Mi prueba en particular, es una de las disciplinas más estrictas del atletismo, ya que nos evalúan técnicamente de principio a fin de la prueba, por ejemplo, en esta ocasión a mi contrincante la descalificaron. Fueron 10.000 metros de mucha alegría, sacrificio y concentración, pude disfrutar un montón de las 25 vueltas a la pista, ya que hace dos años no asistía a un campeonato de esta envergadura, por algunas dificultades de salud y por mi dedicación a los estudios, ya que en este tiempo finalice mi carrera de grado como diseñadora gráfica. Extrañé un montón competir, el ambiente y la rutina misma de entrenamiento. Al día de hoy convivo con mi trabajo freelance, independiente, viviendo en Valle Fértil. En mi rutina convivo entre el mundo del diseño y la creación y el deporte como cable a tierra iniciando en el alto rendimiento también. Este año habrán otras citas nacionales de gran importancia donde daremos el presente”.