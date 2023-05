Julieta Prandi habló sobre el vínculo de sus hijos con su ex

Además, Prandi aseguró que su ex tampoco cumple con sus obligaciones económicas mientras aguardan que la justicia se expida sobre el inicio del proceso.

"Todavía no se cobra ni la cuota de alimentos, ni la división de bienes. Tenemos esperanza junto a Fernando Burlando y todo su equipo de que este año tenga novedades de todo", sumó y cerró con una triste frase.

"Él no se puede acercar y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos", finalizó.