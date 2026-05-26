Revelaron cómo será la transición entre Libertad y La Anónima

Por ese motivo, el nombre “Paseo Libertad” continuará vigente y los cerca de 130 locales seguirán funcionando con normalidad durante todo el proceso de cambio. La actividad comercial no se interrumpirá pese al cierre temporal del supermercado.

El hipermercado Libertad atenderá por última vez este miércoles y desde el jueves 28 de mayo permanecerá cerrado por tareas de adecuación interna. Durante ese período se realizará el cambio de sistemas, incorporación de nueva mercadería y reorganización general del espacio.

La apertura de La Anónima está prevista para el 12 de junio, aunque la fecha todavía no fue oficializada.

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Otro de los puntos aclarados es que la histórica cartelería de “Libertad” no desaparecerá de inmediato. El acuerdo entre las empresas contempla una transición visual gradual y algunos carteles podrían mantenerse hasta por tres años más.

Además, La Anónima ocupará el rol de locatario principal dentro del predio, pero no será propietaria del paseo comercial.