Milei se explayó tras los datos negativos del Indec: "No nos van a psicopatear"

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El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026

En su publicación, el Presidente dedicó un tramo a cuestionar al periodismo. “Primero los datos. El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes”, escribió.

Además, consideró “insostenible” que “el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’”, pese a que, según afirmó, su gestión alcanzó “el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. “Eso no es análisis: es relato”, agregó.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de sostener el programa económico para avanzar hacia la estabilización. “Por eso pedimos paciencia”, reiteró, y vinculó las dificultades actuales con la herencia recibida: “al costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

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De acuerdo con su visión, esas políticas derivaron en tasas más altas, menor nivel de actividad y mayor inflación. No obstante, aseguró que la situación comienza a revertirse: “la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.

El mensaje presidencial se difundió horas después de que el Indec informara nuevas caídas en la industria y la construcción durante febrero. La actividad manufacturera registró una baja interanual del 8,7%, mientras que la construcción retrocedió 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En términos mensuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) cayó 4% respecto de enero y acumuló una contracción del 6% en lo que va del año. Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) descendió 1,3% frente al mes previo, aunque mostró una leve mejora acumulada del 0,3% en el primer bimestre.