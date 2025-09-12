El llamativo mensaje de Villarruel tras la condena a Bolsonaro

Los usuarios en X rápidamente buscaron interpretar el destinatario del mensaje. Algunos cuestionaron: “¿Lo decís por Bolsonaro? Si es así, justificá por favor”. Otros vieron una posible alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad por corrupción. También hubo quienes interpretaron un mensaje indirecto hacia Javier Milei, con comentarios como: “¿Se viene? ¿Olés algo?”.

La publicación de Villarruel dividió opiniones en las redes. Mientras algunos apoyaron la reflexión sobre la relación entre la política y la Justicia en Argentina, otros cuestionaron su intención y la vincularon con la actual tensión política.

Este episodio se enmarca en la creciente confrontación entre Villarruel y el presidente Javier Milei, un conflicto que viene acumulando varios capítulos. Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló: “El Presidente percibe que hubo una traición de ella y actuó en consecuencia. Es un tema que viene de antes, no de ahora”.

Francos añadió además que “la relación está mal, y habría que hacer algo por mejorarla, pero me parece difícil, porque el Presidente es muy terminante en estas formas cuando siente que alguien lo traicionó”.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue condenado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.