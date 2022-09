El dólar "blue" cerró la semana sin cambios

Hoy -y por decimonovena vez seguida- prosiguió la senda iniciada el 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$ 300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja.

El llamado "Programa de Incremento Exportador" tuvo hoy su última jornada de vigencia, de acuerdo a lo anunciado el día de su lanzamiento. Esta tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer oficialmente en el Palacio de Hacienda los resultados de la medida.

A principios de mes, la iniciativa fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue superado la semana pasada.

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de US$ 647 millones y en septiembre totalizó ingresos por más de US$ 7.678 millones, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria adquirió alrededor de US$ 4.968 millones.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 154,25, con una suba de 35 centavos en relación con el cierre de la víspera. De esta forma, acumuló a lo largo de la semana un incremento de $ 2,01, equivalente a una suba de 1,32% respecto al viernes pasado. A lo largo del mes de septiembre, en tanto, aumentó $ 8,48 (5,82%).

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" cotiza sin cambios a $ 288 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,2%, a $ 308,05; mientras que el MEP escala 0,2% hasta los $ 296,50, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 147,32. En septiembre el mayorista subió 6,19%, se detalló.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 200,52 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 254,51.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 269,94.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 1.188 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por más de US$ 588 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.300 millones.

"Significativo volumen de operaciones en todos los segmentos del mercado", destacó el analista Gustavo Quintana.