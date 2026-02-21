La Justicia federal de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú desbarató un plan de un jefe narco que contrató a un sicario extranjero para atentar contra un juez y un fiscal de Paraná. Por el caso ya interviene el Consejo de la Magistratura, a cargo de Horacio Rosatti, presidente también de la Corte Suprema, quien coordinó con las fuerzas de seguridad las medidas correspondientes para la protección de los magistrados.
Desbarataron plan de un jefe narco para asesinar a un juez y a un fiscal
Una investigación iniciada por el testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes por cada objetivo en la lista. El ministro de Seguridad, también era uno de los blancos.