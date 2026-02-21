"
Desbarataron plan de un jefe narco para asesinar a un juez y a un fiscal

Una investigación iniciada por el testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes por cada objetivo en la lista. El ministro de Seguridad, también era uno de los blancos.

La Justicia federal de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú desbarató un plan de un jefe narco que contrató a un sicario extranjero para atentar contra un juez y un fiscal de Paraná. Por el caso ya interviene el Consejo de la Magistratura, a cargo de Horacio Rosatti, presidente también de la Corte Suprema, quien coordinó con las fuerzas de seguridad las medidas correspondientes para la protección de los magistrados.

Los apuntados eran Leandro Ríos, magistrado federal de Paraná, y el fiscal del Tribunal Oral de la misma juridiscción José Ignacio Candioti. La intención del líder criminal habría sido que los hechos se perpetraran durante las vacaciones de los funcionarios judiciales en Uruguay.

La investigación se inició a partir de la declaración de un recluso que informó sobre la contratación de un asesino uruguayo a cambio de USD 40.000. A raíz de esa denuncia se activaron medidas judiciales y de inteligencia.

Según el testimonio, el presunto autor intelectual, identificado como Leonardo Airaldi, buscaba venganza contra los magistrados por causas penales en trámite, una de las cuales está próxima a juicio.

De acuerdo a lo declarado por el interno, Airaldi había señalado que el juez Ríos le había "inventado una causa" y que Candioti "tenía todo arreglado para que le den 15 años de condena" en un juicio que iniciaría el próximo martes.

Ante la gravedad de los hechos, Rosatti se comunicó con ambos funcionarios judiciales y sigue en contacto permanente con las fuerzas federales.

A su vez, el Consejo de la Magistratura, junto con las autoridades de seguridad, adoptó medidas para reforzar la protección personal y perimetral del juez y del fiscal, y se instruyeron tareas de seguimiento sobre las personas mencionadas en la investigación.

