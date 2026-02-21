Desbarataron plan de un jefe narco para asesinar a un juez y a un fiscal

image

Según el testimonio, el presunto autor intelectual, identificado como Leonardo Airaldi, buscaba venganza contra los magistrados por causas penales en trámite, una de las cuales está próxima a juicio.

De acuerdo a lo declarado por el interno, Airaldi había señalado que el juez Ríos le había "inventado una causa" y que Candioti "tenía todo arreglado para que le den 15 años de condena" en un juicio que iniciaría el próximo martes.

Ante la gravedad de los hechos, Rosatti se comunicó con ambos funcionarios judiciales y sigue en contacto permanente con las fuerzas federales.

A su vez, el Consejo de la Magistratura, junto con las autoridades de seguridad, adoptó medidas para reforzar la protección personal y perimetral del juez y del fiscal, y se instruyeron tareas de seguimiento sobre las personas mencionadas en la investigación.