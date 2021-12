Chile espera recuperar el 25% de turistas que tenía antes del Covid-19

Homologación de vacunas y otros requisitos

Lo que además tendrán que tener en cuenta los argentinos que esperen viajar, aunque no tengan el viaje con una programación concreta, es que necesitarán realizar el trámite de la homologación de vacunas, que, conforme señaló Wolleter "sigue demorando unas dos semanas".

Así, "independientemente de que no tengan la fecha confirmada del viaje, es importante que lo vayan teniendo". La homologación de vacunas, que no es más que la validación en Chile del carnet de vacunación argentino, otorga el llamado pase de movilidad que se requiere para los mayores de 6 años no solo para entrar al país sino también para ingresar a algunos restaurantes, espectáculos o eventos masivos.

Esta validación no tiene fecha de vencimiento, un dato clave para aquellos acostumbrados a las escapadas imprevistas de fin de semana a Chile.

"En la web Chile.travel encontrarán el Plan Viajar a Chile con todos los links, requisitos, el paso a paso, los atractivos turísticos y las ofertas vigentes para los turistas", indicó Wolleter respecto de la información oficial que emana del Gobierno chileno, no solo para el viajero sino también para las agencias de transporte terrestre que hoy están temerosas de vender pasajes.

Además de la homologación de vacunas, que hay que realizar con un tiempo prudencial, el pasajero tendrá que tener vigente la contratación de un seguro Covid por US$ 30.000 y todos los mayores de 2 años deberán contar con un PCR negativo realizado en el lugar de origen 72 horas antes de llegar al paso fronterizo. También deberán completar 48 horas antes de cruzar a Chile la Declaración Jurada Para Viajeros.

El seguro puede ser contratado especialmente para el viaje, extendido por tarjeta de crédito, o proveniente de cualquiera de las formas de contratación de seguros pero lo importante es que la cobertura Covid sea la activada. De esta manera, el viajero se asegura que, en el caso hipotético de un positivo por coronavirus en el PCR que se le realizará al arribo a Chile, podrá contar con la asistencia del Gobierno chileno, tanto desde el punto de vista médico como desde el alojamiento, si fuere necesario.

Este segundo hisopado señalado en el párrafo anterior se realizará a todos los mayores de 2 años en la aduana chilena. "El resultado, que demora entre 12 y 24 horas, se puede esperar en el domicilio u hotel reservado y llega vía mail", explicó la directora. Hasta no tener el negativo confirmado los viajeros no pueden circular por Chile por no tener habilitado el Pase de Movilidad.

"La demora en la aduana es un tema que ya venimos trabajando con el personal de logística del ministerio de Salud. Dependerá del flujo de personas pero nos estamos preparando para que sea lo más rápido posible", señaló agregando que ese hisopado para el viajero será gratuito.

Qué pasa si el PCR al llegar a Chile da positivo

Desde el Servicio de Turismo chileno concluyen que, al contar todos los pasajeros con un PCR realizado 72 horas antes será ínfimo el porcentaje de aquellos que resulten positivos en el realizado en la aduana.

Ahora bien, en el caso que efectivamente se dé un resultado positivo de Covid, la persona contagiada y sus contactos estrechos deberán hacer una cuarentena en Chile de 11 días.

En caso de tener alojamiento contratado podrán aislarse allí pero si llegaran a necesitar otro sitio, por todos los días o por algunos otro lugar, el seguro Covid cubre un hotel y el Gobierno tiene habilitadas residencias.