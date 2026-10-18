Desarticularon una fiesta clandestina con 30 menores en Caucete

Tras permitir el ingreso del personal policial a la vivienda, los efectivos observaron que en el interior se encontraban alrededor de unas 50 personas y otros tratan de darse a la fuga por la parte posterior del inmueble, logrando tomar el control de la situación siendo trasladados 14 mayores de edad y 30 menores de edad.

Posteriormente, a través de las averiguaciones realizadas por el personal policial, se estableció que en el domicilio no se desarrollaba un cumpleaños, sino una presunta fiesta clandestina, ya que la propietaria manifestó que su hija vendía las entradas a los varones y las mujeres ingresaban gratis y se comercializaban bebidas alcohólicas. El evento se extendía hasta un horario no permitido. Se procedió al secuestro de bebidas y un equipo de música

Se puso en conocimiento al juzgado de menores en turno quién dispuso el traslado de los menores hasta sede policial para ser entregados a sus padres, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Menores.

Por su parte, los mayores de edad aprehendidos fueron trasladados a Comisaría Novena, donde se iniciaron actuaciones contravencionales bajo el expediente por presuntas infracciones a los artículos 98°, 117°, 118° y 134° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

El juez interviniente deberá resolver la situación de los aprehendidos y la correspondiente al propietario de la vivienda.