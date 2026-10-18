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Desarticularon una fiesta clandestina con 30 menores en Caucete

La dueña de casa dijo que era el cumpleaños de su vida, sin embargo, descubrieron que cobraban entradas. Aprehendieron a 14 mayores.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina con menores de edad en la cual se cobraba entrada, y en la cual había unos 30 chicos y 14 mayores. La dueña de casa intentó engañarlos diciéndoles que se trataba del cumpleaños de su hija.

Personal de Comisaría Novena intervino en un procedimiento realizado en el barrio Felipe cobas sector 2, manzana 7, casa 04, departamento Caucete, tras ser comisionado por el operador de Trueno Halcón debido a la presencia de música elevada y disturbios.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a la dueña del inmueble castro María Natalia de 36 años de edad, quién manifestó que se estaba llevan a cabo el cumpleaños de su hija de 17 años y que algunas de las personas presentes estarían ocasionando disturbios, entrevistando a una vecina, quien les manifestó a los efectivos que su hija de 12 años estaba en el interior de la casa.

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Tras permitir el ingreso del personal policial a la vivienda, los efectivos observaron que en el interior se encontraban alrededor de unas 50 personas y otros tratan de darse a la fuga por la parte posterior del inmueble, logrando tomar el control de la situación siendo trasladados 14 mayores de edad y 30 menores de edad.

Posteriormente, a través de las averiguaciones realizadas por el personal policial, se estableció que en el domicilio no se desarrollaba un cumpleaños, sino una presunta fiesta clandestina, ya que la propietaria manifestó que su hija vendía las entradas a los varones y las mujeres ingresaban gratis y se comercializaban bebidas alcohólicas. El evento se extendía hasta un horario no permitido. Se procedió al secuestro de bebidas y un equipo de música

Se puso en conocimiento al juzgado de menores en turno quién dispuso el traslado de los menores hasta sede policial para ser entregados a sus padres, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Menores.

Por su parte, los mayores de edad aprehendidos fueron trasladados a Comisaría Novena, donde se iniciaron actuaciones contravencionales bajo el expediente por presuntas infracciones a los artículos 98°, 117°, 118° y 134° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

El juez interviniente deberá resolver la situación de los aprehendidos y la correspondiente al propietario de la vivienda.

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