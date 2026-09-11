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A 25 años del atentado, las Torres Gemelas volvieron a estar de pie

Esta vez a través de un show de drones en que se homenajeó a las 2977 personas fallecidas en el atendado del 11 de septiembre del 2001.

Un show de drones iluminó el miércoles por la noche el cielo del puerto de Nueva York para homenajear a las 2.977 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La instalación, realizada durante la noche de este miércoles, utilizó la misma cantidad de puntos de luz para recrear el contorno de las antiguas Torres Gemelas a escala arquitectónica.


    Cada luz representó a una de las personas asesinadas en los ataques, con el objetivo de transformar una cifra colectiva en el recuerdo individual de cada víctima. El homenaje se realizó dos días antes de los actos previstos para el viernes 11 de septiembre.

    El despliegue se elevó sobre el agua y dibujó durante algunos minutos la silueta de los rascacielos sobre el horizonte de la ciudad. Después, la figura comenzó a desarmarse hasta volver a convertirse en miles de luces separadas.

    La instalación no mostró desde el comienzo la forma de los edificios. Primero, las luces aparecieron como una constelación en movimiento y luego formaron una hélice ascendente antes de organizarse en la geometría de las Torres Gemelas.

    Según Designboom, medio especializado en arquitectura y diseño, esa secuencia fue una referencia deliberada a un proyecto que nunca llegó a construirse en Ground Zero. La espiral retomó elementos de la propuesta elaborada por el equipo THINK para el World Cultural Center, durante el concurso de reconstrucción posterior a los atentados.

    El proyecto imaginaba dos grandes estructuras abiertas sobre el predio original, con espacios culturales y cívicos en altura, en lugar de dos torres de oficinas convencionales.

    La iniciativa finalmente no avanzó. Sin embargo, su concepto reapareció décadas después sobre el cielo neoyorquino, esta vez sin cimientos, fachadas ni pisos. La instalación utilizó la luz para evocar aquella alternativa arquitectónica que quedó fuera de la reconstrucción definitiva del lugar.

    La obra tampoco reprodujo los edificios como una estructura sólida. Los trazó mediante puntos de luz separados, uno por cada vida perdida en los ataques.

    Con participación de familiares, sobrevivientes y rescatistas

    La instalación fue desarrollada con la participación de integrantes de la comunidad vinculada al 11 de septiembre. De acuerdo con ABC7 New York, entre quienes aportaron al proyecto estuvieron familiares, sobrevivientes y rescatistas.

    Entre ellos participó Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York. También formó parte del proyecto Tim Brown, primer respondedor del mismo organismo en 1993 y 2001.

    La producción aérea estuvo a cargo de Sky Elements Drone Shows. El director creativo y productor ejecutivo fue Addison Mehr, mientras que Yan Paul Dubbelman estuvo a cargo del diseño.

    La instalación contó además con el asesoramiento artístico de Studio Drift, estudio de arte neerlandés, Shigeru Ban y Dean Maltz.

    La coordinación operativa estuvo a cargo de IDEKO, empresa que gestionó los permisos federales y municipales, además de las operaciones de seguridad y protección necesarias para el despliegue.

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