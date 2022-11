Francia dio la gran la sorpresa y venció a España

Y ese aviso se hizo realidad a los a los 6´23” de juego por intermedio de Carlo De Benedetto. Francia comienza sorprendiendo, tal cual el partido anterior entre Angola e Italia, el partido comenzaba con dominio galo, y promesa de gran espectáculo.

Guillem Cabestany comenzó a mover su banco de suplentes para buscar respuestas en el campo de juego, como con el ingreso de su N°9 Ferrán Font Sánchez, que logra robar una bocha en medio campo y escapándose para el gol, recibe una falta dura de Bruno Di Benedetto y el espigado jugador galo recibe tarjeta azul. El propio Font Sánchez ejecuta el libre directo, que ataja el portero Bonneau, pero da rebote en el centro de su zona. Lo toma el 9 español y pone un bombazo al ángulo derecho del portero francés, inatajable para el guardameta y el empate se había consumado.

La paridad en el marcador era un reflejo de lo que se veía en la cancha. Ninguna de las dos selecciones europeas dominaba el juego. Dos situaciones de gol claras por intermedio de Rémi Herman a los 5´45” del final para Francia y otra de Poch Bargallo en contragolpe a los 4¨30” del epílogo de este tiempo, marcaban una vez más que hasta este momento, no habían diferencias y el empate parecía el resultado más justo.

Sin embargo los franceses no estaban de acuerdo con finalizar empatados. Aprovechan un penal a 2´58” del final, cuando Roberto Di Benedetto es derribado en la zona ibérica. El mismo Roby, con la casaca N° 6 ejecuta el penal, y luego del tomar el rebote que deja Sergio Fernández, eleva la bocha con su palo, y la coloca por encima del portero español, para conquistar el segundo gol de Francia. Nuevamente todo el Cantoni queda boquiabierta con una nueva sorpresa, ya que finalizan la primera parte con Francia en ventaja por 2 a 1.

En el segundo tiempo Francia vuelve a dar la nota. Solo 73 segundos pasaron para que nuevamente Carlo Di Benedetto coloque el tercero, con un enorme remate de mitad de cancha. Con el 3 a 1 España salió con todos sus recursos a buscar el empate.

Francia marca en zona, en un cuadrado que a medida que pasaban los minutos, se iba cerrando más sobre el arco de Baptiste Bonneau. La furia española comenzó a desnivelar la cancha y la búsqueda desesperada del empate fue el objetivo ibérico y comenzó a cumplirlo después de mucho intentar y que el portero galo rechazara todo. A los 18´36” llegó el descuento de Poch Bargalló, que recibe al lado del palo derecho de Bonneau y luego de atajar el primer intento, el 8 español toma el rebote y por fin lo envía al fondo del arco.

Con un solo gol de diferencia, con el marcador 3 a 2, y con seis minutos por delante, el seleccionado peninsular, movió todas sus piezas al campo galo. Francia se defendía con uñas y dientes, cada vez más cerrado en ese cuadrado diminuto, pero tanto bombardeo de España al arco francés, que un disparo externo es desviado por Ferrán Font Sánchez y a solo 68 segundos del final, España logra empatar el partido y llevar la definición a tiempo suplementario.

En los 10 minutos extras, divididos en dos tiempos de cinco cada uno, no hubo demasiadas acciones de riesgo en los primeros cinco minutos, todo ocurrió en los cinco restantes, ya que a 3´18” del final, nuevamente Roberto Di Benedetto le da la ventaja a Francia. Con poco más de tres minutos, nuevamente España se lanza en búsqueda del empate y Francia se cierra en defensa. En un partido muy limpio, las faltas no jugaron para ninguno de los dos seleccionados, ya que no llegaron a penalizar con las 10 infracciones reglamentarias, por lo que las chances de gol estaban restringidas al juego de cada uno. Rápida bomba externa de Nil Roca, y ahora es Poch Bargalló quien desvía y descoloca a Baptiste Bonneau para un nuevo empate ibérico en cuatro goles por bando.

Sin arriesgar demasiado, el tiempo se extingue y llegan los penales. Francia dispara primero y Rémi Herman convierte para el abrazo eterno de todo el seleccionado galo. La consecución de los disparos desde el punto del penal, diría que ninguno más entro en el arco, y un último penal ejecutado por Antonio Pérez, fue atajado por Baptiste Bonneau, como los cinco anteriores y con la “10” en el pecho, el portero francés fue el héroe de la noche.

Sorpresa en el Cantoni. Francia eliminó a España por penales y pasó a semifinales. Ahora deberá esperar al ganador de Portugal – Alemania para saber cuál será su rival en semifinales., aunque con el tamaño de la hazaña francesa, la sorpresa de este mundial la dieron los galos, y como que poco importa el rival de mañana, si Francia fue capaz de eliminar a la mismísima España, la selección que más campeonatos mundiales ganó en la historia del hockey sobre patines.