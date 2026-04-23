Dos músicos sanjuaninos atraviesan momentos complicados de salud y el mundo de la música se solidarizará con ellos. Bajo el lema “Todos por Mati y Emi”, organizaron un festival con la presentación de importantes bandas en el Teatro Sarmiento. Todo lo recaudado será destinado a Matías Inostroza y Emiliano Voiro.
Festival solidario a beneficio de dos músicos sanjuaninos
Importantes bandas locales se presentarán en el Teatro Sarmiento en “Todos por Mati y Emi”. Será un festival solidario para Emiliano Voiro y Matías Inostroza.