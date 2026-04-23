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Festival solidario a beneficio de dos músicos sanjuaninos

Importantes bandas locales se presentarán en el Teatro Sarmiento en “Todos por Mati y Emi”. Será un festival solidario para Emiliano Voiro y Matías Inostroza.

Dos músicos sanjuaninos atraviesan momentos complicados de salud y el mundo de la música se solidarizará con ellos. Bajo el lema “Todos por Mati y Emi”, organizaron un festival con la presentación de importantes bandas en el Teatro Sarmiento. Todo lo recaudado será destinado a Matías Inostroza y Emiliano Voiro.

El Festival Solidario se desarrollará el jueves 7 de mayo, desde las 21, en el Teatro Sarmiento. Los artistas que subirán al escenario serán La Camerata San Juan, Limbo Tecnorock/Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana.

Las entradas están a la venta en entradaweb.com y tienen un valor de $15.000.

Músicos sanjuaninos en estado delicado

Matías Inostroza sufrió un siniestro vial en marzo de este año cuando circulaba en su moto y sufrió múltiples fracturas. El baterista comenzó su larga recuperación.

Emiliano Voiro, reconocido actor y músico local, vivió un episodio similar en enero de 2023 cuando viajaba a los ensayos de la Fiesta Nacional del Sol. Sufrió graves lesiones en su cadera y pierna izquierda y desde ese momento inició un largo camino de recuperación. Hace unas semanas, tras su 13ª intervención, tuvo complicaciones que lo obligaron a permanecer internado y a pensar en una larga recuperación.

Festival Solidario - Emiliano Voiro y Matías Inostroza

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