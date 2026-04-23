Festival solidario a beneficio de dos músicos sanjuaninos

El Festival Solidario se desarrollará el jueves 7 de mayo, desde las 21, en el Teatro Sarmiento. Los artistas que subirán al escenario serán La Camerata San Juan, Limbo Tecnorock/Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana.

Las entradas están a la venta en entradaweb.com y tienen un valor de $15.000.