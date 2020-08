Zulemita Menem y Zulema Yoma dieron positivo de Coronavirus

Zulema Yoma y su hija, Zulemita Menem, dieron positivo de coronavirus.

Así lo informó Yanina Latorre durante la emisión de este martes de LAM.

"Yanina tiene una información importante que tiene que ver con la salud de Zulema Yoma y Zulemita Menem", la presentó Ángel De Brito.

"Las dos acaban de dar Covid positivo. Tenían una de las empleadas domésticas que vive en su casa que empezó con síntomas, no estoy diciendo que la empleada las contagió. La empleada empezó con síntomas, la aislaron obviamente como hay que hacer, se hicieron todos el examen, Zulema y Zulemita dieron positivo", arrancó Yanina.

"Ellas viven en el mismo edificio, pero pasan mucho tiempo juntas, son muy unidas. Y Luca dio negativo, el hijo mayor de Zulemita, ahí ves cuando hay gente que se contagia y gente que no. Creo que al chiquito no se lo hicieron, muchas veces a los más chiquitos no se los hacen, y ninguna de las dos tienen síntomas, pero les dio positivo", cerró Yanina. (ElTrece).