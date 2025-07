Wanda Nara otra vez desobedeció a la Justicia y culpó a Icardi

“¿Por qué no cumple Wanda? Porque dice que si las chicas no tienen medicina prepaga no tiene forma de seguir un tratamiento psicológico. Y no las llevó“, detalló asombrado el abogado que forma parte del programa del canal del cubo.

"En el juzgado están que arden. Porque han demorado la iniciación de una intimación del juzgado. Ojo que todo esto está en el marco de la restitución internacional y Wanda tiene ahí todavía pendiente una causa que recién se inició. Pero esto es un escándalo", agregó D'Alessandro.

Al mismo tiempo, remarcó lo importante que sería para las nenas en este momento tener apoyo terapéutico como una ayuda, mientras que en el set televisivo se preguntaron si no había sido al revés supuestamente: que ella las quería llevar y que él no daba permiso.

"Ella planteaba que ella los quería llevar a terapia y que él no les daba el permiso. No autorizaba. Cuando yo chequeo eso, me dicen, el permiso está dado hace meses para que Wanda lleve a las nenas a terapia. Digo, parece que al final no las quiere llevar, no entiendo", continuó detallando el letrado.

Fue allí que tras analizar en voz alta la situación, concluyeron que esta rebeldía por parte de Nara podría ser "algo técnico de los abogados". "Tenés que hacer esto de decir que no pueden ir al psicólogo porque no tienen la obra social", para no dejar sin efecto el reclamo de la cuota alimentaria que la mediática viene haciendo desde el verano.

El filoso descargo de Wanda Nara con un mensaje directo a Icardi: “Mientras yo viva…”

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este jueves un nuevo y polémico capítulo. En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló al aire que el futbolista habría dejado sin cobertura médica a sus hijas, Francesca e Isabella, tras dar de baja la prepaga que pagaba desde Turquía.

“Wanda Nara se quedó sin obra social. Desde Estambul le cortaron OSDE, porque la pagaba él. La tenía en débito automático en la tarjeta y sacó a las chicas hace tres meses”, contó el conductor.

Frente a este accionar, Wanda ya estaría preparando acciones legales contra su ex, mientras Icardi continúa instalado en Turquía y disfrutando de su reencuentro con la China Suárez.

Como era de esperarse, Wanda no se quedó callada. Siempre activa en redes, la empresaria usó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar una contundente frase en defensa de sus hijas: “Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”.

image

El mensaje no pasó desapercibido y una usuaria le respondió con ironía: "jajajja pagate la prepaga", junto a tres emojis de ratones. Lejos de ignorarlo, Wanda recogió el guante y respondió sin filtro, dejando en claro que ya se está haciendo cargo de todo: “Reina, obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”.

Así, Wanda dejó en evidencia su enojo con Icardi, con quien mantiene una guerra mediática y judicial desde que oficializaron su separación en noviembre pasado. Mientras tanto, las internas familiares continúan escalando y el conflicto parece estar lejos de resolverse.