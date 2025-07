Wanda Nara habló luego de la acusación de Icardi por filtrar su video íntimo

Así las cosas, si la intención era generar una crisis entre el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles, el objetivo quedó trunco porque la pareja sigue más firme que nunca. Y no sólo eso, sino quela propia China Suárez fue quien confirmó no sólo que ese material era de Mauro, sino además que la destinataria de aquel video íntimo fue Wanda Nara allá por 2021, dejando así expuesta a la mediática.

En este contexto, fue el periodista Ángel de Brito quien recientemente desde su programa de streaming Ángel Responde contó cuál fue la reacción de la mayor de las Nara ante las especulaciones que le sindican como la única responsable de semejante filtración al haberle facilitado las imágenes a la uruguaya. ¿Con qué fin? romper la relación de Icardi y Suárez.