Sofía Pachano es la ganadora de "MasterChef Celebrity: La Revancha"

Horas antes de la emisión de la gala final de "MasterChef Celebrity: La Revancha", tanto la vedette como la actriz usaron su cuenta de Instagram para expresar lo felices que se sentía por haber llegado hasta esta instancia.

Luego de preparar un menú con pulpo como el ingrediente estrella, Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis se presentaron por última vez ante Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quien fue el encargado de anunciar que la hija de Aníbal Pachano es la campeona de La Revancha.

"La cocinera que se consagra como la gran ganadora de "MasterChef Celebrity" es... Sofía Pachano", expresó Martitegui después de que sus compañeros felicitaran a las dos participantes por la entrega y el trabajo.

Sofía Pachano es la gran ganadora de Masterchef La Revancha

La final tuvo picos de 17.8 y las dos habían logrado llegar de manera muy costosa.

Sofia Pachano estuvo acompañada por sus padres quienes terminaron muy emocionados. Al final corrió para abrazar a todos sus jurados.

Para ella fue una gran revancha porque siempre había estado a punto de lograrlo y este premio llega en un gran momento. Sucede que Sofía fue una integrante de ¨Cocineros Argentinos¨ pero todo terminó mal y de un día para el otro, la actriz desapareció de la pantalla.

Sin una explicación para el público o una despedida de la artista, el conflicto quedó solapado hasta que el programa de la TV Pública se alzó con un Martín Fierro el pasado 15 de mayo. Esa noche, Pachano no estuvo en la entrega de premios, y cuando le consultaron por su ausencia, destapó la olla: contó que le hubiera encantado estar, que no pegó el faltazo y que si no fue, fue porque la producción no le avisó que estaba invitada.