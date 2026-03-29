Un hombre murió tras el vuelco de veleros en el lago Epuyén

Después del incidente, cuatro de los ocupantes lograron salir del agua y llegar hasta la orilla, desde donde pidieron ayuda. Pitzel, en cambio, no pudo ponerse a salvo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Durante varias horas, trabajaron efectivos policiales, personal de Protección Civil y otros organismos que lograron encontrar el cuerpo en inmediaciones del cerro Pirque. La víctima fue trasladada al hospital de Epuyén, donde se confirmó su muerte.

Por su parte, el diario Río Negro informó que los sobrevivientes presentaron signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas que presentaba el agua.

En cuanto a las causas del hecho, las primeras informaciones apuntan a que se trató de un accidente en medio de fuertes vientos y oleaje en la zona.

La noticia fue confirmada por el intendente de Epuyén, quien se acercó al hospital para acompañar a los sobrevivientes y a los familiares de la víctima También superviso parte del operativo desplegado en el lago.