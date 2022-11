Por qué Chris Hemsworth abandonó la actuación temporalmente

Cómo fue el momento del hallazgo sobre la salud de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth contó cómo fue el momento en el que los especialistas hicieron el hallazgo en el programa, que busca el límite del cuerpo con el fin de prolongar la calidad de vida.

“Petter Attia, el médico que supervisa gran parte del programa, llamó a Darren Aronofsky, el creador, y le dijo: ‘No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera de juego para saber si quiere que esto se emita’. Fue bastante impactante”, reveló en una entrevista con Vanity Fair.

Y señaló: “El show, que inicialmente trataba sobre la longevidad, tendría que haber sido divertido, y se volvió muy importante para mí”.

El shock por la confirmación de la noticia estuvo presente, a pesar de saber que su abuelo padecía al mal de alzheimer. El actor tomó la decisión de compartirlo con el fin de ayudar a otros.

“No quería manipularlo, dramatizarlo en exceso o convertirlo en un intento de empatía por parte de los demás. Esto puede ser una motivación para que las personas se cuiden mejor y para que entiendan que hay pasos que pueden tomar para prevenirlo”, explicó.

Más allá de su postura servicial en beneficio del programa, detalló que su mayor temor es no recordar la vida que tuvo ni a sus seres queridos. Ese es el motivo por el que decidió poner en pausa su carrera.

“Desde que terminamos la serie he estado completando las cosas que ya tenía contratadas. Cuando termine la gira esta semana, me iré a casa y me tomaré un largo tiempo libre para simplificar. Quiero estar con los niños, estar con mi mujer", explicó con el miedo a flor de piel.

Sin embargo, aclaró que lejos está de retirarse y que si algo lo hará a alejarse de su familia "tiene que ser positivo, constructivo y una experiencia colaborativa".