Murió Carl Weathers, el actor que hizo el papel de Apollo Creed

Más actuaciones

Weathers hizo la voz de Combat Carl en la famosa película de Pixar, Toy Story e interpretó una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente en la serie Arrested Development.

Sus otros créditos incluyen las series de televisión Street Justice, Colony, The Shield, Chicago Justice y Brothers, además de las películas Encuentros cercanos del tercer tipo, Death Hunt y The Comebacks.

Una larga carrera

Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers practicó una variedad de deportes, incluidos boxeo, fútbol americano, lucha libre y gimnasia.

Mientras estaba en la Universidad Estatal de San Diego obtuvo una licenciatura en artes teatrales, pero en 1970 firmó con los Oakland Raiders como agente libre y jugó ocho partidos en la NFL, durante dos temporadas.

Después de su paso por el deporte profesional, Weathers se dedicó a la actuación, consiguiendo pequeños papeles en las películas de blaxploitation de Arthur Marks como Bucktown y Friday Foster, así como apariciones en las series de televisión Kung Fu, Cannon y Starsky y Hutch.

Weathers tuvo su mayor papel cuando fue elegido para el papel de Apollo Creed en la primera Rocky, que ganó un Premio de la Academia a la mejor película.

El actor encajaba perfectamente en el papel del llamativo y arrogante campeón mundial. Años después, recordó lo inusual que fue el casting.

"No había nadie con quien leer y dijeron que ibas a leer con el guionista, o sea Stallone. Leímos la escena y al final, no sentí que realmente hubiera andado bien y estaban en un incómodo silencio, así que simplemente solté: 'Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar', sin saber que el guionista también era el actor principal".

Más adelante, cuando Stallone le pidió permiso para usar imágenes de películas anteriores de Rocky para la sexta película de la franquicia (Rocky Balboa de 2006), Weathers se negó y presionó para obtener un papel en la película, a pesar de que su personaje Apollo Creed murió en Rocky IV a manos de Ivan Drago.

Stallone dijo que no y contrató a un actor parecido para filmar secuencias de peleas en flashback. Años después se reconciliaron y Weathers luego permitió que Stallone usara su imagen en la secuela de Creed, en la que Michael B. Jordan interpreta al hijo de Apollo Creed.