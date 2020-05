Miriam Lanzoni fue al hueso contra Marengo: "¿No estuviste con Fantino?"

Una conversación de locos se dio en el programa de Guido Kaczka entre Miriam Lanzoni y Rocío Marengo. La ex de Alejandro Fantino mandó al frente a Rocío asegurando que había tenido una relación fugaz con el conductor. La Marengo, súper incómoda, negó la situación y Kaczka… hizo lo que pudo!

Se ve que Miriam Lanzoni lo tenía atragantado y en la primera que pudo, se lo largó. Rocío Marengo quedó tambaleando pero negó rotundamente los dichos de la actriz.

"¿Está en pareja Miriam Lanzoni?", preguntó Guido y empezó a meterse donde no hubiese querido. "Exacto, hace 4 años", dijo Miriam antes de uno de los juegos de Bienvenidos a bordo.

"Es el que conozco. Onda rudo", tiró Kaczka. "Sí, el que conocés vos, rudo, deportista", afirmó Lanzoni.

Y fue cuando la Marengo metió la pata: "Espléndido", tiró.

Miriam Lanzoni, con tapones de punta y sin anestesia tiró: "Ojo Rocío eh. Que ya tenemos antecedentes…".

"No, no, no, no", dijo Marengo. "¿No? ¿No?", retrucó Lanzoni. "No, no, no. Podría ser, pero no", contestó Marengo en un ida y vuelta terrible.

Y fue cuando Miriam lanzó la bomba: "Digo del pasado… Pero, ¿vos y yo, no? ¿Segura? ¿No estuviste con Ale (por Fantino)?".

Rocío, ya muy nerviosa, aseguró: "No. no, no. Yo trabajé con Ale. Pero no. Nunca estuve". "¿Vos chapaste con Ale?", le preguntó Guido. "No, nunca", respondió Rocío.

"¿No? ¿Después de un festejo de Mar de Fondo?", insistió Miriam. "No, no. Yo le presentaba chicas", dijo Rocío terminando la "charla".