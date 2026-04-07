Migue Granados destacó a Occhiato: De Brito lo llamó "llorón"

Pero las declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde el programa Infama, De Brito respondió sin rodeos y apuntó directamente contra Granados. “Es una excusa; no tendrá ganas de dar una nota y manda fruta como suele hacer siempre”, lanzó, en relación a la supuesta negativa del conductor a brindar entrevistas.

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El periodista fue más allá y endureció el tono: “Es muy llorón; en Twitter comenta todo lo que dicen los colegas”. Además, aseguró que Granados se habría comunicado en reiteradas ocasiones para quejarse por críticas, y agregó: “Tiene que entender que no somos monedita de oro”.

En paralelo, De Brito dejó en claro su postura dentro de la disputa entre plataformas: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Incluso reconoció su afinidad con Luzu TV: “Si tengo favoritismo, ¿cuál es el problema?”.

Embed - MIGUE GRANADOS EN EXCLUSIVA EN SQP: "Occhiato fue el primero que la vió"

El cruce se da en un contexto donde la competencia entre OLGA y Luzu TV no solo se mide en audiencia, sino también en exposición mediática. En medio de elogios, críticas y declaraciones cruzadas, el debate sobre el presente del streaming y su relación con la televisión tradicional vuelve a instalarse.