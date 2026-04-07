Migue Granados destacó a Occhiato: De Brito lo llamó "llorón"
Migue Granados elogió a Nicolás Occhiato, pero Ángel de Brito lo cruzó con dureza y lo trató de “llorón”. La tensión entre streaming y TV volvió a escalar.
La disputa entre figuras del streaming y la televisión sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Migue Granados, quien elogió públicamente a Nicolás Occhiato, líder de Luzu TV. Sin embargo, el reconocimiento derivó en un fuerte cruce mediático con Ángel de Brito, que reavivó la interna.
Granados participó del programa Sálvese quien pueda, conducido por Yanina Latorre, donde recordó su paso por el canal de Occhiato y fue directo: “Me encantó”. Además, destacó el modelo de negocio del streaming independiente: “Nos demostró que se podía hacer algo sin necesitar de un monstruo atrás como América o Telefe”.
En ese sentido, también reflexionó sobre la evolución del streaming y su cercanía con la lógica televisiva: “Cuando crece la estructura, con producción, técnicos y coordinación, termina siendo lo mismo”. Aun así, defendió el perfil de OLGA, su proyecto, y remarcó la apuesta por contenidos culturales como el “Spinetta Day”.
Pero las declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde el programa Infama, De Brito respondió sin rodeos y apuntó directamente contra Granados. “Es una excusa; no tendrá ganas de dar una nota y manda fruta como suele hacer siempre”, lanzó, en relación a la supuesta negativa del conductor a brindar entrevistas.
El periodista fue más allá y endureció el tono: “Es muy llorón; en Twitter comenta todo lo que dicen los colegas”. Además, aseguró que Granados se habría comunicado en reiteradas ocasiones para quejarse por críticas, y agregó: “Tiene que entender que no somos monedita de oro”.
En paralelo, De Brito dejó en claro su postura dentro de la disputa entre plataformas: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Incluso reconoció su afinidad con Luzu TV: “Si tengo favoritismo, ¿cuál es el problema?”.
Embed - MIGUE GRANADOS EN EXCLUSIVA EN SQP: "Occhiato fue el primero que la vió"
El cruce se da en un contexto donde la competencia entre OLGA y Luzu TV no solo se mide en audiencia, sino también en exposición mediática. En medio de elogios, críticas y declaraciones cruzadas, el debate sobre el presente del streaming y su relación con la televisión tradicional vuelve a instalarse.