Los motivos por los que Justin Bieber canceló sus shows en Argentina

Y mientras se esperaba el anuncio oficial, en las últimas horas comenzaron a desarmar el escenario montado para recibir al cantante canadiense, lo que generó una gran incertidumbre en las últimas horas y decepción entre las "beliebers" que hicieron lo imposible para asistir a los shows.

Finalmente, este martes al mediodía se confirmó que sus shows fueron cancelados: "Lamentamos informar que los eventos de JUSTIN BIEBER en el Estadio Único de La Plata pautados para el 10 y 11 de septiembre de 2022, han sido suspendidos por cuestiones personales del artista".

A continuación el comunicado oficial del artista que difundió Move Concerts: “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour.

Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil.

Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.

He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

Justin Bieber: sobre la devolución de entradas tras la cancelación de sus shows

Las devolución de tus tickets será realizada automáticamente. A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09.

A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago:

- Si compraste con tarjeta de crédito verás el reintegro en el próximo resumen o en el siguiente.

- Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.