Gran Hermano 2022: Romina le preguntó a Daniela si fue amante de su ex

En esa conversación, Romina relata que le preguntó a Daniela si tuvo algún vínculo con Festa. Al parecer, la ex diputada vio que Daniela tenía una imagen del ex intendente entre sus pertenencias.

"Le digo: '¿Qué hacés con una foto de Walter? ¿De dónde lo conocés? ¿Cuánto hace?'", le dice Romina a una de sus compañeras.

Habrá que esperar para conocer más detalles de este culebrón. Por lo pronto, Romina, Daniela y Julieta están en placa y una de ellas dejará la casa el domingo.

Gran Hermano 2022: entraron los nuevos participantes y Julieta estalló en llanto

Este jueves, dos nuevos participantes ingresaron a la casa de Gran Hermano 2022. Ariel y Camila fueron los elegidos para sumarse al reality.

Después de la presentación de los chicos, Julieta Poggio habló con Nacho Castañares y Romina Uhrig en el jardín. La joven se mostró algo incómoda por la llegada de los nuevos integrantes y angustiada por la nominación.

"Ya me puse celosa de vos. ¿Ahora vas a entrenar con ella?", le recriminó Disney. "¡No, está bien! ¡Voy a entrenar con vos!", le respondió la ex diputada.

En ese instante, Juli estalló en llanto porque Thiago no la salvó y sigue en la placa de nominados. "¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir!", repetía la joven. "No te vas a ir!", le dijo Nacho, tratando de animarla.

Disney reconoció sentirse un tanto desconcertada. "No sé qué pensar de Coti. No sé que creer. Estoy mal", comentó luego de haber escuchado gritos del exterior, que le decían que la correntina la había clavado la espontánea.