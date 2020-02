Flor Vigna, sobre Dante Spinetta: "Me parece interesante"

Flor Vigna habló de los rumores que la vinculan a Dante Spinetta y reconoció que se encontró con él.

"Dante es un amor, no somos nada, no tenemos ninguna relación. No es que estamos saliendo hace mil años", dijo la actriz en el ciclo "Los Ángeles de la mañana".

Y aclaró: "Simplemente me parece interesante, estoy soltera, y lo puedo conocer a él como a otro. Nos hablamos sí, pero no hay nada serio".

Vigna remarcó que está soltera y que puede verse con quien quiera.

Los trascendidos de relación con el cantante surgieron hace unos días y ahí Flor hizo un descargo desde las redes.

“Para los chusmas que me rompen con mi estado y tergiversan cosas, aquí la posta", comentó la actriz.

(Fuente: Primicias YA)