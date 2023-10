Escándalo: Graciela Alfano podría perder 250 mil dólares

“No, niega absolutamente todo. Lo que pasa acá es que, cuando uno pone plata en una caja de seguridad, y más en la Argentina, no le dice a nadie y puede haber plata no declarada. Entonces, esa es la primera batalla, que el hijo de Graciela y Capozzolo tengan que demostrar de dónde salió ese dinero. Gonzalo muestra una escritura que está presentada en su pedido, donde hay una donación, y hay un escribano que da fe que en el 2020 Graciela Alfano le donó esos 250 mil dólares a su hijo”, detalló entonces el periodista de América TV.

“Está bien, está congelada la cuenta, la mujer Larraz, tiene problemas con mi padre que no me competen a mí, yo no tengo nada que ver. Pero si ella duda, denme la mitad del dinero de la caja de seguridad, porque soy cotitular. Si me dan la razón, esta señora se va a tener que hacer cargo de los daños y perjuicios”, habría argumentado entonces el hijo de Graciela Alfano para intentar recuperar el dinero.

El desgarrador relato de Graciela Alfano luego de superar un cáncer: "Perdí el miedo a morirme"

A comienzos de este año Graciela Alfano habló con Ángel de Brito vía telefónica en LAM (América TV), y dio detalles del complicado momento de salud que atravesó luego de ser operada de cáncer.

"Esto te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar", comenzó relatando Alfano.

"Y cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizas que va a pasar, yo salí en un estado de equilibrio, de un estado de alegría, de estar contenta con la vida, con lo que me toque, voy a estar bien siempre", sumó la ex vedette, notablemente conmovida y agradecida de haber superado el grave problema de salud.

"¿En qué se te modificó lo diario?", le preguntó Ángel, a lo que Alfano le respondió "los primeros meses tuve un régimen absoluto, medicación, controles, no tenía mucha energía, pero ahora que pasó estoy muy bien. La remé como una bestia, fue muy muy difícil".

"La medicina preventiva es muy importante para ir detectando a tiempo este tipo de cosas", cerró Alfano a quien le detectaron el cáncer en un estudio de rutina y que, gracias a su estilo de vida saludable, logró sortear la enfermedad.