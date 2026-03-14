Eliana Guercio y Carolina Molinari se cruzaron: "Me pareces un asco"

En medio del debate, Guercio lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco a su marido. Sus hijos vivieron en mi casa más de un año”.

“Te alquiló la casa un verano. No te conoce por eso, te conoce de antes. Cuando llegaste al colegio lo conocías y ya lo saludabas", respondió la panelista y cuestionó esa versión, intentando aclarar el vínculo que mencionaba Eliana.

La discusión escaló aún más cuando surgió una vieja sospecha vinculada a una relación pasada. Guercio acusó a Molinari de intentar instalar un rumor de romance: “Querés instalar que yo tuve algo con tu ex”. Sin embargo, la panelista rechazó esa acusación y le devolvió el reproche: “Vos lo quisiste instalar con ese mensaje que mandaste”.

La tensión en el estudio fue creciendo a medida que avanzaba el intercambio y el conflicto dejó de girar solo en torno al supuesto desplante entre ambas. En medio del debate, la esposa de Sergio Romero decidió ir más allá y exponer ante todos el motivo personal que, según su versión, había marcado un quiebre en la relación con su par.

“No te saludo porque voy al colegio embarazada y tuviste el tupé de revelar un embarazo en tus redes. Sos una pobre cartonera. No soy hipócrita. Me parecés un asco, por eso no te saludo. Molinari, con vos juego, gano y me divierto. Sos muy fácil", redobló la apuesta y explicó el motivo por el cual, según ella, había decidido tomar distancia.

Ante esas palabras, Molinari se defendió y negó haber hecho pública esa información: “Jamás dije que estabas embarazada. Me estás diciendo que soy un asco y acusándome de algo que no hice. Estás equivocada. No es verdad, Eliana”.

Cuántos hijos tiene Carolina Molinari

La modelo y panelista Carolina Molinari es madre de dos hijos, fruto de su relación con el exfutbolista Mariano Pavone. Durante su matrimonio, que se extendió por más de una década, la pareja formó una familia con la llegada de Bruno y Frida.

Tras su separación en 2019, la panelista de LAM (América TV) continuó dedicada a su carrera en los medios, pero siempre destacó que su prioridad son sus hijos. En distintas entrevistas, la panelista contó que intenta mantener una rutina equilibrada entre su trabajo en televisión y la crianza, acompañando de cerca el crecimiento de ambos.

Hoy, además de su presente en la pantalla, la panelista suele compartir en redes sociales momentos cotidianos con Bruno y Frida, mostrando el fuerte vínculo familiar que mantiene con ellos.