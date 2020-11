El último audio que le envió Maradona a la pareja de Ojeda

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”, empezó diciendo el emblema de la Selección en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos (América).