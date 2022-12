Coti traicionó a sus amigas y, junto al Cone, mandó a todas a placa

Daniela, muy conmocionada por la entrada de nuevos jugadores a la casa, le dio dos votos a Walter y uno a Maxi. Thiago, el líder de la semana, le dio dos puntos a Romina y uno a Coti.

Le siguió Marcos, quien decidió nominar a Nacho "por actitudes que no me gustan" y a Daniela "porque, como dije, con ella no tengo tanta afinidad como con otros"

Gran Hermano 2022: una noche caliente y llena de sorpresas

Maxi decidió darle sus primeros dos votos a Julieta, y luego a Romina. Julieta le devolvió el favor, y también nominó a Maxi con un voto, y a Alexis con dos.

Nacho nominó a Daniela en primer lugar y a Alexis en segundo lugar. Le siguió "Conejo", Alexis, y decidió darle dos votos a Romina y uno a Nacho.

Finalmente, fue el turno de Coti, la jugadora que esta semana hizo la nominación espontánea, la cual cambió todo en la placa de nominación.

Coti nominó a "las chicas", a quienes le pidió que "la banquen" en la nominación, y les pidió ayuda para disimular de algún modo su nominación espontánea, incluso las trató de tontas.

Así, le dio tres votos a Julieta, y dos a Daniela, y así hizo entrar a Julieta a la placa, que quedó definida de la siguiente manera.

Daniela quedó con 7 votos, Alexis, Romina y Julieta con 5 cada uno, Maxi 4 puntos, Nacho 3, Alfa 2 y Coti 1.

Daniela, Alexis, Romina y Julieta son así los nuevos nominados de la semana.