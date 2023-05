Coti Romero alarmó a sus seguidores con un fuerte mensaje

Luego realizó una fuerte reflexión: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven”, en referencia a su participación en el programa LAM y su futura inclusión en el Bailando 2023, en la pantalla de América.

“Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”, añadió.

También hizo un mea culpa sobre la situación y recibió un gran apoyo en los comentarios: “Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos”.

“Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar”, cerró Coti.