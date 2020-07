Cinthia Fernández extrañaba bailar y desquitó con poca ropa

Cinthia Fernández, que alterna entre el entrenamiento, el trabajo y el cuidado de sus tres niñas durante la cuarentena, publicó en Instagram un video corto en el que se la ve bailando por unos segundos en ropa interior blanca.

"Cómo extraño bailaaaaar! Así de recargada después de entrenar en este hermoso día", posteó Cinthia Fernández en Instagram acompañando la filmación en la que luce su trabajado cuerpo fitness y abdominales marcados.

Cinthia está trabajando junto a Nicolás Magaldi en canal Nuevepero suena fuerte para el Cantando 2020, aunque no se anima: "Fui a comedia musical pero no puedo cantar ni el arroz con leche. No me animo".

El sensual video que publicó la bailarina y panelista llegó justo antes de que iniciara el fin de semana "más triste".

"Me falta algo, es muy raro, las extraño",compartió Cinthia Fernández para contarles a sus seguidores que sus hijas Charis, Bella y Fran se habían ido con el papá, el futbolista Matías Defederico.