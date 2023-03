"Argentina, 1985" perdió en los Premios Oscar 2023

El filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani deberá pelear por la estatuilla frente a la producción alemana, Cerca (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

La producción más vista del 2022 del cine nacional, inspirado en la historia real de los fiscales Julio Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar fue oficialmente la octava cinta argentina en competir como nominada al mencionado galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

Ganador Oscar mejor película extranjera.jpg

Si la película de Santiago Mitre se llevaba el Oscar a Argentina, hubiese sido la tercera vez que una producción nacional conseguía el ansiado premio. La primera ocasión fue con La historia oficial en 1986, celebrado filme de Luis Puenzo con protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio, y más adelante con El secreto de sus ojos en 2010, con dirección de Juan José Campanella y un trío protagónico conformado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

La terna mejor película internacional estuvo conformada por las películas Argentina, 1985, contendiente nacional, All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. Finalmente, All quiet in the western front logró conmover a la mayor cantidad de votantes de la Academia.